Виробник популярної української води отримав нового співвласника з Польщі

Польська Maspex Group, найбільша приватна компанія харчової галузі Польщі, увійшла до складу співвласників групи компаній «Карпатські мінеральні води», яка виробляє мінеральну воду «Карпатська джерельна» та інші безалкогольні напої.

Про завершення угоди повідомило видання Forbes.ua з посиланням на засновника та генерального директора компанії Сергія Устенка, пише LIGA.net. За його словами, угоду було закрито 1 червня.

«80% належить партнерам, 20% залишається у мене», — цитує Устенка видання.

Реклама

Реклама

Дані Опендатабот підтверджують зміни у структурі власності. Згідно з реєстрами, 20% ТОВ «Карпатські мінеральні води» залишилися у власності кіпрської компанії Dynalum Finance, кінцевим бенефіціаром якої є Сергій Устенко.

Про інтерес Maspex до українського виробника стало відомо ще восени 2025 року. У листопаді Антимонопольний комітет України розглядав заявки польської компанії на отримання спільного контролю над ТОВ «Карпатські мінеральні води» та ТОВ «Торговий дім “Карпатські мінеральні води”», а також на погодження зобов’язань щодо неконкуренції та непереманювання персоналу.

Згідно з даними Опендатабот, у травні 2026 року в ТОВ «Торговий дім “Карпатські мінеральні води”» змінився керівник, а серед засновників з’явилося ТОВ «Група Маспекс».

Maspex Group є одним із найбільших виробників продуктів харчування та напоїв у Центральній та Східній Європі. Компанія володіє такими брендами, як Tymbark, Kubuś, Lubella, Łowicz, Krakus, Kotlin, а також алкогольними брендами Żubrówka, Soplica, Absolwent і Becherovka.

Група компаній «Карпатські мінеральні води» входить до числа провідних українських виробників безалкогольних напоїв. До її брендів належать, зокрема, «Карпатська джерельна» та «Соковинка».