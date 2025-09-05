Зеленський приїхав на знищений ракетами американський завод Flex у Мукачеві: які перспективи в підприємства

Сьогодні, 5 вересня, Президент України Володимир Зеленський відвідав знищений російськими ракетами американський завод Flextronics у Мукачеві. Російські військові завдали удару по підприємству 21 серпня.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Реклама

Реклама

Завод Flextronics — підприємство з американськими інвестиціями. Тут виробляли побутову техніку, картриджі для принтерів, LED-лампи та інші побутові прилади.

“Поспілкувався з представниками підприємства — про роботу заводу, відновлення. На жаль, російські ракети та дрони бʼють по всій країні. Але я дуже вдячний усім, хто працює тут”, — написав Зеленський.

Президент зазначив, що присутність американського бізнесу в Україні є дуже важливою.

“Будемо робити все, щоб максимально допомогти підприємству швидко відновитися”, — сказав український лідер.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня окупанти завдали удару по Мукачеву у 35 км від угорського кордону. Ракета зруйнувала завод Flex — найбільшого роботодавця та платника податків у місті, де працювало близько 3 тисяч людей. Внаслідок атаки постраждали 23 людини, з яких 11 були госпіталізовані.