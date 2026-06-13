Орбан зберіг контроль над Fidesz після нищівної поразки на виборах

Колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана переобрали головою партії Fidesz ще на один рік, незважаючи на поразку політичної сили на парламентських виборах 12 квітня.

Партійний з’їзд підтримав кандидатуру Орбана майже одностайно. За його переобрання проголосували 729 із 737 делегатів. Інших кандидатів на посаду голови партії не було, повідомляє Reuters.

Після виборів політичне майбутнє Орбана опинилося під питанням. Поразка Fidesz від правоцентристської партії Tisza стала першою втратою влади для політика з 2010 року. Після цього частина колишніх соратників закликала його залишити політику.

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Виступаючи перед голосуванням, Орбан заявив, що повністю бере на себе відповідальність за поразку партії, але не має наміру йти з політичного життя.

«Я не здаюся, я ніколи, ніколи, ніколи, ніколи, ніколи не здаюся», — заявив він делегатам з’їзду.

Орбан визнав, що після 16 років перебування при владі Fidesz доведеться адаптуватися до нової ролі опозиційної сили та пройти внутрішні зміни, щоб у майбутньому знову претендувати на керівництво країною.

На виборах у квітні партія Tisza на чолі з прем’єр-міністром Петером Мадяром здобула конституційну більшість у парламенті, отримавши дві третини мандатів. Це дає новій владі можливість переглянути зміни до Конституції, ухвалені за часів правління Орбана.

Соціологічні опитування свідчать про подальше падіння популярності Fidesz після виборів. Згідно з травневим дослідженням Інституту Publicus, підтримка партії Tisza зросла до 55%, тоді як рейтинг Fidesz знизився до 17%.