У Німеччині помер один із останніх асів Другої світової війни Хуго Брох

У Німеччині у віці 104 років помер один із останніх льотчиків-асів Другої світової війни Хуго Брох.

Про його смерть повідомило австрійське профільне видання Austrian Wings. Колишній пілот-винищувач люфтваффе помер на заході Німеччини.

Під час Другої світової війни Брох воював на Східному фронті. За офіційними даними, йому зарахували 81 збитий літак.

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Після завершення війни він потрапив у британський полон, однак невдовзі був звільнений. Повернувшись до Німеччини, Брох працював у приватному секторі та більше не був пов’язаний з авіацією професійно.

Як зазначає Bild, до останніх років життя ветеран регулярно брав участь у пам’ятних заходах, де ділився спогадами про війну, виступав за примирення та нагадував про її трагічні наслідки.

Особливу увагу привернув його політ у 2017 році. Тоді 95-річний Брох піднявся в небо над Великою Британією як другий пілот легендарного винищувача Supermarine Spitfire.

Той політ широко висвітлювали британські медіа як символ примирення між колишніми противниками у Другій світовій війні.

Хуго Брох прожив 104 роки та вважався одним із останніх представників покоління бойових льотчиків-асів тієї епохи, повідомляє DW.