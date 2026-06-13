Зеленський підписав указ про санкції проти російських телекомунікаційних компаній

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти десяти російських мобільних операторів, інтернет-провайдерів та телекомунікаційних компаній.

Як повідомили в Офісі президента, обмеження стосуються компаній, які забезпечують зв’язок для російських окупаційних адміністрацій та надають телекомунікаційні послуги на тимчасово окупованих територіях України.

До санкційного списку також увійшли оператори супутникового зв’язку, інтернет-провайдери та компанії, які забезпечують трансляцію російських телеканалів.

Реклама

Реклама

Серед підсанкційних компаній названо «Луганські комунікації» та «Мобільні комунікаційні системи», які, за даними української влади, використовуються для поширення російської пропаганди на окупованих територіях.

Обмеження також запроваджено проти федерального оператора супутникового та телекомунікаційного зв’язку «Амтел-Зв’язок» і підприємства «Космічний зв’язок», яке забезпечує захищені канали зв’язку для російських структур.

В Офісі президента повідомили, що інформацію про діяльність цих компаній передадуть міжнародним партнерам України для подальшої координації санкційної політики.

Радник — уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк наголосив, що діяльність компаній на тимчасово окупованих територіях України є незаконною, а самі підприємства стають токсичними для міжнародного бізнесу та фінансової системи.

За його словами, мета санкцій полягає в тому, щоб максимально обмежити можливості таких компаній працювати не лише на окупованих територіях України, а й за межами Росії.