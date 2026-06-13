Польські політики та журналісти закликали не загострювати суперечку з Україною

У Польщі триває дискусія щодо можливого відкликання у президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни — ордена Білого Орла.

Як повідомляє Польське радіо, міністр у справах президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що питання може бути порушене, якщо Україна не враховуватиме польську позицію щодо історичних питань, пов’язаних із діяльністю УПА.

Водночас частина польських громадських діячів та журналістів виступила проти подібних кроків. Журналіст і волонтер Єжи Вуйцік наголосив, що Польща та Україна мають спільні стратегічні інтереси, а тому політики повинні діяти відповідально.

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За його словами, головним завданням залишається перемога України у війні та збереження добросусідських відносин між двома країнами.

Вуйцік також закликав враховувати складність історичних подій та не переносити історичні суперечки на сучасні польсько-українські відносини.

Тим часом віцепрем’єр-міністр та глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що відкликання ордена Білого Орла у Володимира Зеленського матиме серйозні наслідки для двосторонніх відносин.

За словами Сікорського, такий крок фактично може покласти край можливості прямого діалогу між президентами Польщі та України. Він також висловив думку, що обраний президент Польщі Кароль Навроцький усвідомив можливі наслідки подібних заяв.

Дискусія навколо історичної пам’яті та польсько-українських відносин залишається однією з найбільш чутливих тем у політичному діалозі між двома країнами.

Наприкінці травня президент України Володимир Зеленський надав елітному Самостійному центру спеціальних операцій “Північ” ім’я “Героїв УПА” – “з метою відновлення історичних традицій національного війська”.

6 червня Wirtualna Polska з посиланням на джерела повідомила, що українська сторона запропонувала змінити назву Центру Сил спеціальних операцій “Північ”, яка спричинила скандал у Польщі. Один із варіантів передбачає згадку лише тих членів УПА, які воювали проти Радянського Союзу. Ідея була озвучена під час візиту керівника Офісу президента України Кирила Буданова до Польщі.