У Криму після атаки спалахнув “Кримський титан”: виробництво зупинене

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) заявив про успішне ураження заводу «Кримський титан» в окупованому Армянську.

За його словами, удару було завдано в ніч на 13 червня. Після атаки на об’єкті виникла пожежа, а роботу підприємства призупинено.

Мадяр стверджує, що об’єктивний контроль підтвердив влучання по території підприємства.

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Завод «Кримський титан», який після окупації Криму перейшов під контроль російської компанії «Русский титан», є одним із найбільших виробників діоксиду титану у Східній Європі.

За словами командувача СБС, підприємство використовується для виробництва продукції, необхідної російському військово-промисловому комплексу, зокрема компонентів для виготовлення порохів, ракетного палива та вибухових речовин.

Також Бровді навів повідомлення з місцевих пабліків, у яких стверджується про численні влучання по території заводу та масштабну пожежу.

«Весь завод разбили. 23 прилета было. Все цеха пострадали, все горит, людей эвакуировали домой!», — йдеться в одному з таких повідомлень.

Завод "Кримський титан" у Армянську. pic.twitter.com/3Wa118lryE — Баба і кіт (@babaikit) June 13, 2026

Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень підприємства з боку російської влади наразі немає.