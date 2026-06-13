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        У Криму після атаки спалахнув “Кримський титан”: виробництво зупинене

        Віктор Алєксєєв
        13 Червня 2026 17:10
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        «Кримський титан» в Армянську після атаки / Фото: скріншот
        «Кримський титан» в Армянську після атаки / Фото: скріншот

        Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) заявив про успішне ураження заводу «Кримський титан» в окупованому Армянську.

        За його словами, удару було завдано в ніч на 13 червня. Після атаки на об’єкті виникла пожежа, а роботу підприємства призупинено.

        Мадяр стверджує, що об’єктивний контроль підтвердив влучання по території підприємства.

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        Завод «Кримський титан», який після окупації Криму перейшов під контроль російської компанії «Русский титан», є одним із найбільших виробників діоксиду титану у Східній Європі.

        За словами командувача СБС, підприємство використовується для виробництва продукції, необхідної російському військово-промисловому комплексу, зокрема компонентів для виготовлення порохів, ракетного палива та вибухових речовин.

        Також Бровді навів повідомлення з місцевих пабліків, у яких стверджується про численні влучання по території заводу та масштабну пожежу.

        «Весь завод разбили. 23 прилета было. Все цеха пострадали, все горит, людей эвакуировали домой!», — йдеться в одному з таких повідомлень.

        Офіційного підтвердження масштабів пошкоджень підприємства з боку російської влади наразі немає.


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