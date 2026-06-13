На АЗС Москви почали обмежувати продаж бензину та дизпалива

Низка великих мереж автозаправних станцій у Москві почала запроваджувати обмеження на продаж бензину та дизельного пального.

Як повідомляє «Осторожно, Media», на заправках «Татнефті» діють ліміти до 20 літрів бензину марок АІ-92 та АІ-95, а також до 40 літрів дизельного пального на одного покупця.

За словами працівників АЗС, такі обмеження були введені 12 червня. Того ж дня аналогічні заходи почали діяти й на заправках компанії в Санкт-Петербурзі.

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На московських АЗС «Роснефти» встановлено загальний ліміт до 90 літрів пального в бак або каністру. На заправках «Лукойлу» діє обмеження до 100 літрів бензину чи дизеля в межах одного чека.

Ще на початку червня продаж пального почала обмежувати мережа ОРТК, яка працює переважно в Московській області та Новій Москві. Тоді представники великих нафтових компаній заявляли, що централізованих обмежень немає, однак окремі АЗС можуть запроваджувати ліміти залежно від ситуації.

За даними російських незалежних операторів паливного ринку, наприкінці травня багато мереж зіткнулися зі складнощами у поповненні запасів бензину. Вони пояснювали це тим, що великі нафтові компанії скоротили продажі на біржі та переорієнтували значну частину виробленого пального на власні мережі АЗС.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що низка великих нафтопереробних заводів у центральній частині Росії була змушена скоротити або тимчасово призупинити роботу після атак українських безпілотників.

Повідомлення про нестачу бензину та дизельного пального останніми тижнями надходили також із Бєлгородської та Рязанської областей, Краснодарського краю та інших регіонів Росії.

Найскладніша ситуація, за даними російських джерел, спостерігається в окупованому Криму, де логістика постачання пального ускладнилася через удари по транспортній інфраструктурі, що використовується для доставки вантажів на півострів.