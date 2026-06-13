Трамп і Зеленський візьмуть участь у спільній зустрічі лідерів G7 у Франції

Президент США Дональд Трамп наступного тижня візьме участь у робочій сесії саміту G7 разом із президентом України Володимиром Зеленським та лідерами країн «Великої сімки».

Саміт відбудеться у французькому Евіані. Як повідомили представники американської адміністрації, Трамп прибуде до Франції в понеділок та проведе низку зустрічей із європейськими та світовими лідерами, пише Reuters.

Робоча сесія за участю Зеленського запланована на вівторок. Вона проходитиме на тлі війни Росії проти України та обговорення подальшої підтримки Києва з боку союзників.

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За словами представників Білого дому, США й надалі виступають за якнайшвидше завершення війни.

Окрема двостороння зустріч між Трампом і Зеленським наразі офіційно не анонсована. Водночас американські посадовці не виключають, що лідери можуть провести переговори на полях саміту.

Під час візиту до Франції Трамп також планує окремі зустрічі з керівниками Єгипту, Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів, Франції та Індії.

Очікується, що серед головних тем саміту будуть економічне зростання, міжнародна торгівля, стійкість ланцюгів постачання, міграційна політика, штучний інтелект та постачання критично важливих мінералів для сучасних технологій.

Завершити програму візиту Трамп планує вечерею з президентом Франції Емманюелем Макроном у Версалі, після чого повернеться до Вашингтона.