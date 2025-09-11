        Суспільство

        Уряд запровадив єдиний стандарт роботи ВЛК для всіх силових структур, — Свириденко

        Галина Шподарева
        11 Вересня 2025 10:19
        Військовий на ВЛК / Фото ілюстративне: ZN.UA
        Військовий на ВЛК / Фото ілюстративне: ZN.UA

        Правила військово-лікарської експертизи Збройних сил України тепер діятимуть і для СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Нацгвардії та Управління держохорони.

        Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

        СБУ, розвідка, Нацгвардія, УДО та ДПСУ користуватимуться єдиним Розкладом хвороб, щоб визначати придатність до служби.

        Медогляди проводитимуться у власних медзакладах, а якщо їх немає — у цивільних лікарнях за договорами.

        Уряд також спростив процедуру проходження медичних і військово-лікарських експертиз, зокрема дистанційно, для військових і постраждалих, які понад рік лікуються за кордоном та не можуть приїхати в Україну.


