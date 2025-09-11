Уряд запровадив єдиний стандарт роботи ВЛК для всіх силових структур, — Свириденко

Правила військово-лікарської експертизи Збройних сил України тепер діятимуть і для СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Нацгвардії та Управління держохорони.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

Реклама

Реклама

СБУ, розвідка, Нацгвардія, УДО та ДПСУ користуватимуться єдиним Розкладом хвороб, щоб визначати придатність до служби.

Медогляди проводитимуться у власних медзакладах, а якщо їх немає — у цивільних лікарнях за договорами.

Уряд також спростив процедуру проходження медичних і військово-лікарських експертиз, зокрема дистанційно, для військових і постраждалих, які понад рік лікуються за кордоном та не можуть приїхати в Україну.