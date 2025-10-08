У Борисполі на території лікарні раптово помер чоловік, який приїхав на ВЛК

Повідомлення про смерть чоловіка на території Бориспільської лікарні надійшло до поліції від працівника приймального відділення 6 жовтня. За попередніми даними, на території медзакладу чоловікові раптово стало зле.

Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

За даними поліції, на території лікарні раптово впав та зазнав тілесних ушкоджень 43-річний чоловік. Медики надали постраждалому первинну допомогу, однак врятувати його життя не вдалося.

“За словами свідків, чоловік прибув до міста для проходження військово-лікарської комісії”, – йдеться в повідомленні.

Слідчі Бориспільського районного управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України.