        Кримінал

        У Борисполі на території лікарні раптово помер чоловік, який приїхав на ВЛК

        Галина Шподарева
        8 Жовтня 2025 10:39
        читать на русском →
        Парковка Бориспільської лікарні / Фото: ГУНП в Київській області
        Парковка Бориспільської лікарні / Фото: ГУНП в Київській області

        Повідомлення про смерть чоловіка на території Бориспільської лікарні надійшло до поліції від працівника приймального відділення 6 жовтня. За попередніми даними, на території медзакладу чоловікові раптово стало зле.

        Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

        За даними поліції, на території лікарні раптово впав та зазнав тілесних ушкоджень 43-річний чоловік. Медики надали постраждалому первинну допомогу, однак врятувати його життя не вдалося.

        Реклама
        Реклама

        “За словами свідків, чоловік прибув до міста для проходження військово-лікарської комісії”, – йдеться в повідомленні.

        Слідчі Бориспільського районного управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини