Уряд заборонив направляти осіб з інвалідністю на ВЛК

Кабінет міністрів ухвалив зміни, які стосуються осіб з інвалідністю, зокрема, заборонив їх направляти на проходження військово-лікарської комісії.

Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, дані про інвалідність тепер вноситимуть до Єдиного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Це можна зробити через електронний кабінет, а відповідна інформація буде відображатися в електронному військово-обліковому документі.

“Встановлено заборону на направлення осіб з інвалідністю на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду”, – уточнив віг.

Окрім цього, уряд дозволив подавати копію медичного висновку про інвалідність дитини до 18 років, засвідчену органами соцзахисту, медзакладами, Пенсійним фондом або нотаріально.