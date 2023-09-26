Уряд виконав рекомендації Єврокомісії на шляху вступу в ЄС, – Шмигаль

Уряд ухвалив державну цільову програму «Єдність у розмаїтті» на період до 2034 року, вона має створити умови для реалізації прав і можливостей національних меншин та корінних народів. Це одна з вимог для вступу України до Європейського Союзу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Очільник уряду розповів, що на виконання нового закону про нацменшини, розроблені необхідні підзаконні акти.

«Після затвердження цієї програми можемо говорити, що на урядовому рівні ми повністю завершили виконання семи рекомендацій Єврокомісії», — зауважив Шмигаль.

У Кабінеті Міністрів пояснили, що програма передбачає:

формування та розвиток стійких, спроможних і прозорих державних інституцій, громадських об’єднань нацменшин та представницьких органів корінних народів;

забезпечення реалізації прав та задоволення потреб людей, які належать до національних меншин та корінних народів;

забезпечення стійкої підтримки процесів інтеграції суспільства та захисту прав національних меншин та корінних народів, на принципах поваги до різноманітності, запобігання та протидії дискримінації, суспільної інтеграції відповідно до міжнародних стандартів.

Окрім ухвалення закону та програми щодо нацменшин Україна зробила таке:

Запустила реформу Конституційного суду. Робота ведеться з консультаціями з Венеціанської комісії.

Перезавантажили Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Наразі посилюється інституційна спроможність та незалежність антикорупційних органів. Група держав проти корупції GRECO визначила суттєвий процес України у питаннях запобігання корупції.

Уряд напрацював нормативно-правову базу по боротьбі з відмивання грошей у межах стандартів FATF.

Виконали рекомендації Венеціанської комісії щодо реалізації антиолігархічного закону.

Запрацювало законодавство про медіа та рекламу.

«Ми проаналізували 28 тисяч актів права ЄС на предмет їх імплементації в правове поле України. Щиро вдячний усім, хто за такий короткий час провів цю колосальну роботу», — наголосив прем’єр.