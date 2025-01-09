Уряд Вірменії розпочинає процес вступу до ЄС

Кабінет міністрів Вірменії схвалив законопроєкт, який ініціює початок офіційного процесу вступу країни до Європейського Союзу. Наступний крок — розгляд законопроєкту у парламенті.

Про це повідомляє видання News.am.

Міністр закордонних справ Арарат Мірзоян відзначив, що останніми роками Вірменія та ЄС встановили інтенсивні та динамічні відносини.

Прем’єр-міністр Нікол Пашинян наголосив, що остаточне рішення щодо вступу до ЄС буде ухвалено лише за результатами референдуму.

Зближення Вірменії із Заходом стало помітним після втрати контролю над Нагірним Карабахом у 2023 році, коли Азербайджан повністю відновив контроль над регіоном. У Єревані звинувачують Росію та ОДКБ у бездіяльності під час конфлікту, що змусило країну переглянути зовнішньополітичні пріоритети.