        Суспільство

        Уряд унормував використання електронної черги в ТЦК та СП

        Галина Шподарева
        20 Серпня 2025 20:57
        читать на русском →
        Онлайн запис до ТЦК / Фото: Міноборони
        Онлайн запис до ТЦК / Фото: Міноборони

        Сьогодні, 20 серпня, Уряд остаточно унормував використання сервісу електронної черги в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Відповідне рішення ухвалене за ініціативи Міністерства оборони.

        Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

        Міністр нагадав, що електронна черга працювала в тестовому режимі з травня 2024 року, а тепер стала постійним сервісом для військовозобов’язаних, військовослужбовців та їхніх родин.

        У Міноборони наголосили, що це дозволить ліквідувати “живі” черги під ТЦК, підвищити безпеку та впорядкувати процедури прийому громадян.

        Також триває робота над розвитком Електронного ТЦК, який функціонуватиме онлайн.


