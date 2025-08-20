Уряд унормував використання електронної черги в ТЦК та СП

Сьогодні, 20 серпня, Уряд остаточно унормував використання сервісу електронної черги в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Відповідне рішення ухвалене за ініціативи Міністерства оборони.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Міністр нагадав, що електронна черга працювала в тестовому режимі з травня 2024 року, а тепер стала постійним сервісом для військовозобов’язаних, військовослужбовців та їхніх родин.

У Міноборони наголосили, що це дозволить ліквідувати “живі” черги під ТЦК, підвищити безпеку та впорядкувати процедури прийому громадян.

Також триває робота над розвитком Електронного ТЦК, який функціонуватиме онлайн.