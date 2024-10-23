Уряд ухвалив повторну перевірку бізнесів щодо права на бронювання

В Україні проведуть повторну перевірку підприємств, установ та організацій щодо їх відповідності критеріям для бронювання працівників від мобілізації.

Про це йдеться у постанові уряду.

До порядку визначення критично важливих для економіки підприємств додали новий пункт, який передбачає, що орган, який ухвалив рішення про надання критичного статусу, може проводити перевірку їхньої відповідності встановленим критеріям.

За результатами перевірки орган ухвалює одне з двох рішень:

Підприємство не відповідає критеріям, і його статус критично важливого скасовується.

Підприємство відповідає критеріям, і статус підтверджується.

Копію рішення орган протягом одного дня надсилає до Мінекономіки, Міноборони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки або Мінцифри.