Уряд Угорщини відмовився приймати делегацію сенаторів США, яка прибула для зустрічі у Будапешт

У неділю, 18 лютого, двопартійна делегація сенаторів США відвідала столицю Угорщини з офіційним візитом та закликала уряд країни негайно схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО, але урядовці відмовилися зустрічатися з сенаторами.

Про це повідомляє The Washington Post.

Сенатори лишилися розчарованими тим, що жоден член уряду Угорщини не прийняв запрошення зустрітися з делегацією.

“Зі вступом Швеції до НАТО Угорщина і ваш прем’єр-міністр зроблять велику послугу волелюбним народам світу”, – заявив сенатор-республіканець Том Тілліс під час пресконференції в посольстві США у Будапешті.

За словами сенаторки-демократа Джина Шахін, розчаровує те, що жоден член угорського уряду не прийняв запрошення зустрітися з делегацією, але вона “налаштована оптимістично” і сподівається, що питання про вступ Швеції буде подано на ратифікацію, коли угорські законодавці знову зберуться на засідання 26 лютого.

Сенатор-демократ Кріс Мерфі назвав відмову уряду Орбана від зустрічі “дивною і тривожною”.

Міністр закордонних справ Угорщини Петро Сіярто сказав у п’ятницю, що вітає візит сенаторів, але заявив, що “не варто намагатися чинити на нас тиск, тому що ми є суверенною країною”.

Варто зазначити, що Угорщина є єдиною з 31 члена НАТО, яка досі не ратифікувала заявку Швеції.