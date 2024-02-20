Політика

Уряд США готується оголосити новий пакет масштабних санкцій проти РФ

20 Лютого 2024 20:49
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санкції, сша, рф
Прапор РФ / Getty Images

Уряд США готується оголосити цієї п’ятниці новий пакет масштабних санкцій проти Росії, щоб притягнути до відповідальності російський режим за смерть опозиціонера Олексія Навального, а також за звірства РФ у війні з Україною.

Про це заявив у вівторок під час телефонного брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

«Які б історії російський уряд не розповідав світові, очевидно, що президент Путін і його уряд відповідальні за смерть Навального. У відповідь на це та за розпорядженням президента Байдена ми оголосимо про масштабний пакет санкцій у п’ятницю цього тижня»,- зазначив представник Білого дому.

Він зауважив, що санкції матимуть на меті «притягнути Росію до відповідальності» за те, що сталося з Навальним, а також за всі її дії, пов’язані з жорстокою війною Росії проти України.

Водночас, представник Білого дому наголосив, що найпотужнішою відповіддю на дії Путіна та його режиму з боку США мало би стати ухвалення Конгресом законопроєкту з додатковим фінансуванням допомоги Україні.


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