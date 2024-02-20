Уряд США готується оголосити новий пакет масштабних санкцій проти РФ

Уряд США готується оголосити цієї п’ятниці новий пакет масштабних санкцій проти Росії, щоб притягнути до відповідальності російський режим за смерть опозиціонера Олексія Навального, а також за звірства РФ у війні з Україною.

Про це заявив у вівторок під час телефонного брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

«Які б історії російський уряд не розповідав світові, очевидно, що президент Путін і його уряд відповідальні за смерть Навального. У відповідь на це та за розпорядженням президента Байдена ми оголосимо про масштабний пакет санкцій у п’ятницю цього тижня»,- зазначив представник Білого дому.

Він зауважив, що санкції матимуть на меті «притягнути Росію до відповідальності» за те, що сталося з Навальним, а також за всі її дії, пов’язані з жорстокою війною Росії проти України.

Водночас, представник Білого дому наголосив, що найпотужнішою відповіддю на дії Путіна та його режиму з боку США мало би стати ухвалення Конгресом законопроєкту з додатковим фінансуванням допомоги Україні.