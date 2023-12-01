Уряд спростив проходження ВЛК для поранених військових

Уряд спростив проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для поранених військовослужбовців ЗСУ та Міноборони. Тепер пораненим захисникам більше не треба особисто возити документи до військової частини після рішення ВЛК про відпустку або непридатність.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

Відтепер заклади охорони здоров’я можуть обмінюватися документами з військовими частинами й ТЦК та СП через систему електронного документообігу. Йдеться про:

довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

постанову ВЛК про потребу у відпустці для лікування;

постанову ВЛК про непридатність до військової служби;

інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК.

Систему електронного документообігу вже розгорнули у більшості військових частин, військкоматів, а також у військових госпіталях і цивільних закладах охорони здоров’я, де поранені військовослужбовці проходять ВЛК.

Документи про рішення ВЛК щодо відпустки або про непридатність за станом здоровʼя в електронному вигляді до військової частини направить заклад охорони здоровʼя, а військовий після цього може одразу їхати до ТЦК та СП за місцем проживання або відпустки.

Військова частина, своєю чергою, після опрацювання рішення ВЛК, надсилає відповідні документи для військовослужбовця безпосередньо до ТЦК та СП.

Так само заклад охорони здоров’я може отримувати додаткові документи, необхідні для формування висновку ВЛК з військової частини, наприклад довідку про обставини травми. Варто лише відправити електронний запит.

У Міноборони зазначають, що цифровізація дозволить скоротити час на отримання документів і зменшить потребу особисто їздити зайві кілометри для військовослужбовців після травм, поранень або хвороб.

Для передачі електронних документів потрібно буде надати свою згоду на обробку персональних даних в закладі, звідки направлятимуться документи.

Якщо установа, до якої ви звернулися, не має системи електронного документообігу, звертайтеся на гарячу лінію Міноборони за номером 0 800 500 442 та повідомте про цей випадок.