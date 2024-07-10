Суспільство

Уряд розширив повноваження Координаційного центру медичних служб Сил оборони
10 Липня 2024 19:37
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армія, міноборони
Парамедик допомагає пораненому українському військовому / Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Кабінет Міністрів України розширив повноваження Координаційного центру з питань організації діяльності медичних служб Сил оборони та закладів охорони здоров’я.

Тепер до діяльності Центру залучатимуться представники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я різних військових формувань. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру покладено на Міноборони.

У Міноборони зазначили, що таке нововведення дозволить більш ефективно використовувати можливості для подальших якісних змін у сфери військової медицини Силах оборони та впроваджувати ключові реформи, спрямовані на збереження життя та здоров’я військовослужбовців.

Зокрема відтепер Центр проводитиме аналіз потреб у засобах для медичної евакуації, радіоелектронної боротьби та дистанційно-керованих апаратах для медичних потреб.

“Згідно зі змінами до постанови Кабміну №412 від 11 травня 2017 року, Центр також забезпечуватиме координацію діяльності медичних служб Сил оборони та органів охорони здоров’я, спрямовану на надання домедичної допомоги”, — йдеться у повідомленні.

Окрім цього, орган сприятиме впровадженню сучасних технологій підготовки медичних працівників та людей, які не мають медичної освіти.

Також впроваджені урядом зміни забезпечать ефективне функціонування Центру і створять умови для оперативного прийняття рішень посадовцями.


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