Суспільство

Уряд призначив нових керівників Податкової служби та Держфінмоніторингу
31 Грудня 2024 11:35
читать на русском →
вру
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Кабінет Міністрів України здійснив важливі кадрові призначення в фінансовому секторі. 

Державну податкову службу очолив Руслан Кравченко, який раніше керував Київською обласною військовою адміністрацією.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Це призначення стало знаковим, оскільки Кравченко став першим постійним керівником ДПС за останні три роки. До цього, з 2021 року після переходу Олексія Любченка на посаду першого віцепрем’єр-міністра, обов’язки голови виконувала Тетяна Кірієнко.

Одночасно відбулися зміни в керівництві Державної служби фінансового моніторингу. На цю посаду призначено Філіпа Проніна, колишнього голову Полтавської ОВА, який замінив звільненого Ігоря Черкаського.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
31 Грудня 2024 12:40

Сили ППО збили 16 дронів і 6 ракет
31 Грудня 2024 11:39

Правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних, які підпалювали військові авто в Києві та Харкові
31 Грудня 2024 10:35

Міноборони закупить сухпайки на 485 млн грн: посилені вимоги до якості
31 Грудня 2024 09:37

Окупанти вдарили по Сумщині: є влучання
31 Грудня 2024 08:43

Після атаки безпілотників горить нафтобаза у Смоленській області РФ 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
усі думки