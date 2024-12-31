Уряд призначив нових керівників Податкової служби та Держфінмоніторингу

Кабінет Міністрів України здійснив важливі кадрові призначення в фінансовому секторі.

Державну податкову службу очолив Руслан Кравченко, який раніше керував Київською обласною військовою адміністрацією.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Це призначення стало знаковим, оскільки Кравченко став першим постійним керівником ДПС за останні три роки. До цього, з 2021 року після переходу Олексія Любченка на посаду першого віцепрем’єр-міністра, обов’язки голови виконувала Тетяна Кірієнко.

Одночасно відбулися зміни в керівництві Державної служби фінансового моніторингу. На цю посаду призначено Філіпа Проніна, колишнього голову Полтавської ОВА, який замінив звільненого Ігоря Черкаського.