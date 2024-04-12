Політика

Уряд прийняв рішення про виплату додаткових 70 тисяч гривень для військових на нулі

12 Квітня 2024 12:44
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виплати, військові
Ілюстративне фото / Getty Images

Кабмін прийняв рішення про виплату додаткових 70 тис. грн для військових на “нулі” за кожні 30 днів виконання бойових завдань.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі.

“На виконання спільної ініціативи Верховної Ради й уряду сьогодні встановили доплату в розмірі 70 тис. гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії”, – ідеться у повідомленні.

Одноразова винагорода нараховуватиметься за кожні 30 днів виконання таких завдань.

“Будемо й надалі піклуватися про наших воїнів, які захищають країну та домівки мільйонів українців”, – наголосив Шмигаль.


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