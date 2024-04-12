Уряд прийняв рішення про виплату додаткових 70 тисяч гривень для військових на нулі

Кабмін прийняв рішення про виплату додаткових 70 тис. грн для військових на “нулі” за кожні 30 днів виконання бойових завдань.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі.

“На виконання спільної ініціативи Верховної Ради й уряду сьогодні встановили доплату в розмірі 70 тис. гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії”, – ідеться у повідомленні.

Одноразова винагорода нараховуватиметься за кожні 30 днів виконання таких завдань.

“Будемо й надалі піклуватися про наших воїнів, які захищають країну та домівки мільйонів українців”, – наголосив Шмигаль.