Уряд прийняв постанову про бронювання ДСНС

5 червня, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає бронювання працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій в обсягах не більше 50%.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Це ганьба! Уряд прийняв постанову, якою передбачає бронювання, зокрема, працівників ДСНС в обсягах не більше 50 відсотків. Як можна було до такого додуматись я не розумію! Зараз рятувальники ДСНС щодня ризикують життям. Вони рятують людей від наслідків обстрілів російських терористів», – обурився нардеп.

Як зазначається, окрім рятувальників, уряд обмежив бронювання співробітників Нацполіції, органів прокуратури, Бюро економічної безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби судової охорони, судів, установах судової системи та органах досудового розслідування.

Їх також можна забронювати до 50%.