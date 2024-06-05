Суспільство

Уряд прийняв постанову про бронювання ДСНС

5 Червня 2024 13:37
дснс
Ілюстративне фото / Getty Images

5 червня, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає бронювання працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій в обсягах не більше 50%.  

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. 

«Це ганьба! Уряд прийняв постанову, якою передбачає бронювання, зокрема, працівників ДСНС в обсягах не більше 50 відсотків. Як можна було до такого додуматись я не розумію! Зараз рятувальники ДСНС щодня ризикують життям. Вони рятують людей від наслідків обстрілів російських терористів», – обурився нардеп.

Як зазначається, окрім рятувальників, уряд обмежив бронювання співробітників Нацполіції, органів прокуратури, Бюро економічної безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби судової охорони, судів, установах судової системи та органах досудового розслідування.

Їх також можна забронювати до 50%. 


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