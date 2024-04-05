Політика

Уряд Португалії підтримує вступ України до Євросоюзу

5 Квітня 2024 10:08
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Португалія, єс
Прапор Португалії / Getty Images

Новий уряд Португалії виступає за вступ України до ЄС.

Про це заявив новий міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранхель, передає Euractiv.

“Прем’єр-міністр Луїш Монтенегру дав чіткий сигнал, що він підтримує розширення ЄС. Це те, що, на мою думку, потребує роз’яснення, тому що Португалія мала певні вагання, особливо коли минулого року їй надали статус кандидата”, – сказав він.

За його словами, попередній соціалістичний уряд експрем’єр-міністра Антоніу Кости був “цілком на боці України”, але в питанні розширення “були принаймні деякі вагання, які завжди створювали поле двозначності”.

“Тепер немає ніякої двозначності”, – зауважив він.

Колишній прем’єр-міністр неодноразово попереджав, що розширення ЄС має супроводжуватися реформою структур блоку ЄС, включаючи його бюджет, щоб уникнути дисбалансу, наприклад, у розподілі європейських фондів, представництві країн у Європейському парламенті та навіть правила прийняття рішень між державами-членами.

Відповідаючи на ці застереження, міністр закордонних справ визнав, що розширення, “звичайно, передбачає фінансову та договірну реформу”.

“Такою була позиція попереднього уряду, і вона залишається такою ж”, – порівняв він, зазначивши, що новий уряд продемонстрував “тверду відданість підтримці розширення, коли воно має відбутися”.


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