Уряд підтримав бронювання в “Дії”

Уряд ухвалив Постанову про цифровізацію бронювання. Це значно зменшить корупційні ризики під час бронювання співробітників критично важливих для економіки підприємств, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

“Зараз, щоб забронювати співробітника, потрібно подавати заяви в паперовому вигляді, збирати підписи та тижнями чекати на результат. “Дія” це змінить. Процес буде швидким, прозорим і без людського фактору, а результат — за годину”, – зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На першому етапі забронювати своїх співробітників онлайн зможуть критично важливі підприємства та компанії, які працюють на потреби Сил оборони.

“Орієнтовно запустимо послугу на початку липня. Цифровізуємо один із найскладніших процесів, бета-тест скоро”, – додав Федоров.

Як працюватиме бронювання на порталі “Дія”