Уряд обіцяє невідкладно виплатити пенсії на деокупованій території Харківщини

Протягом наступного тижня Укрпошта готова забезпечити першу доставку та виплату пенсій мешканцям деокупованих населених пунктів Харківської області. Відповідне рішення ухвалено 10 вересня за результатами засідання Координаційного штабу з питань деокупованих територій.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що пересувні відділення почнуть розвозити пенсії з понеділка-вівторка. На етапі вирішення перебуває також питання щодо тих пенсіонерів, які отримують виплати на картки. Але й вони найближчим часом будуть усунуті. Пенсії отримають всі.

Крім того, на засіданні штабу обговорили роботу органів влади в деокупованих населених пунктах, відновлення зруйнованої критичної інфраструктури (електро-, газо-, теплопостачання, зв’язку, ремонту житлового фонду), розмінування територій, доставку соціальних виплат, надання гуманітарної допомоги тощо.

На своєму першому засіданні коордштаб закликав також мешканців деокупованих територій не поспішати з поверненням до щойно звільнених населених пунктів. Оскільки насамперед їх мають перевірити фахівці та відновити всі системи життєзабезпечення.