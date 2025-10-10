Уряд Ізраїлю ратифікував угоду про припинення вогню в Газі та обмін заручниками з ХАМАС

Сьогодні, 10 жовтня, уряд Ізраїлю ратифікував угоду про припинення вогню з палестинським угрупованням ХАМАС, що відкриває шлях до зупинки бойових дій у Газі протягом 24 годин і звільнення ізраїльських заручників, утримуваних там, протягом наступних 72 годин.

Про це повідомляє Reuters.

Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду 10 жовтня — приблизно через добу після оголошення посередниками про досягнення домовленості. Вона передбачає звільнення ізраїльських заручників в обмін на палестинських в’язнів і початок поетапного відведення ізраїльських військ з Гази в межах ініціативи президента США Дональда Трампа, спрямованої на завершення дворічної війни.

“Уряд щойно схвалив рамкову угоду про звільнення всіх заручників — живих і загиблих”, — йдеться у повідомленні англомовного акаунта прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в X.

Ізраїльтяни та палестинці раділи після оголошення про угоду — найбільшого кроку до завершення дворічної війни, внаслідок якої загинуло понад 67 000 палестинців, і повернення останніх заручників, захоплених ХАМАС під час нападу, що став початком конфлікту.

Керівник ХАМАС у вигнанні Халіл аль-Хайя заявив, що отримав гарантії від США та інших посередників про завершення війни.

Представник уряду Ізраїлю повідомив, що припинення вогню набуде чинності протягом 24 годин після затвердження угоди, а звільнення заручників відбудеться протягом 72 годин після цього.

За даними Ізраїлю, у Газі живими залишаються 20 заручників, ще 26 вважаються загиблими, а доля двох — невідома. ХАМАС зазначив, що повернення тіл загиблих може тривати довше, ніж звільнення живих.

Після початку виконання угоди до Гази почнуть прибувати вантажівки з продовольством і медичною допомогою для цивільного населення, сотні тисяч якого залишилися без житла після ізраїльських обстрілів.