Уряд Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу

У Хорватії уряд підтримав ініціативу парламенту щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу.
Про це сказав прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, пише Nova.
У Міністерстві закордонних справ наголосили, що визнають Голодомор, як насильницький голод, що був навмисно організований комуністичним сталінським режимом в Україні в період 1932-1933 років, як злочину геноциду проти українського народу.
“Ми підтримуємо ініціативу, висунуту партіями в хорватському парламенті”, – заявив прем’єр-міністр Андрей Пленкович.
Станом на червень 2023 року, Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу понад 30 країн світу.