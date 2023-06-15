Суспільство

Уряд Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу

15 Червня 2023 20:51
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голодомор

У Хорватії уряд підтримав ініціативу парламенту щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Про це сказав прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, пише Nova.

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що визнають Голодомор, як насильницький голод, що був навмисно організований комуністичним сталінським режимом в Україні в період 1932-1933 років, як злочину геноциду проти українського народу.

“Ми підтримуємо ініціативу, висунуту партіями в хорватському парламенті”, – заявив прем’єр-міністр Андрей Пленкович.

Станом на червень 2023 року, Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу понад 30 країн світу.


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