Уряд Франції підтвердив можливий спільний візит Макрона, Зеленського та Стармера до США

Речниця уряду Франції Софі Пріма підтвердила можливий спільний візит президента Еммануеля Макрона, українського лідера Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Вашингтона.

Про це вона заявила після засідання кабінету міністрів, повідомляє The Guardian.

За її словами, наразі вирішується, чи повернеться Макрон до США разом із Зеленським та британським прем’єром. Ідея спільного візиту, за її даними, належить саме французькому президенту.

Деталі поїздки поки невідомі, але вона може відбутися найближчим часом. Раніше Daily Mail повідомляло, що візит планується на наступний тиждень, і його метою є представлення спільного бачення плану миру американському президенту.