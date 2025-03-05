Політика

Стармер і Макрон готові їхати до США разом із Зеленським, – ЗМІ
5 Березня 2025 09:05
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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон / Фото: AP
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон / Фото: AP

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон готові відвідати США разом із Володимиром Зеленським наступного тижня.

Як повідомляє Daily Mail із посиланням на дипломатичні джерела, лідери планують представити у Вашингтоні “єдиний фронт” щодо мирного плану.

Джерела Daily Mail кажуть, що припинення вогню може розпочатися з припинення повітряних і морських бомбардувань з обох сторін. Джерело повідомило, що більшу частину шкоди наразі завдають російські повітряні безпілотники та ракети.

Стармер сподівається переконати Трампа гарантувати безпекову підтримку з боку США, яка б дозволила Британії, Франції відправити свої війська для підтримання миру в Україні.


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