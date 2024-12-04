Політика

Уряд Франції йде у відставку
4 Грудня 2024 22:01
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франція
Бурбонський палац, в якому розміщуються Національні збори Франції

Парламент Франції виніс вотум недовіри уряду прем’єр-міністра Мішеля Барньє. За це рішення проголосували 331 депутат, тоді як необхідний мінімум складав 289 голосів, повідомляє Le Figaro.

Це перший випадок винесення вотуму недовіри уряду з 1962 року.

Подія була очікуваною, оскільки кабінет Барньє не мав парламентської більшості. Лівий блок “Новий народний фронт” та ультраправе “Національне об’єднання” об’єднали зусилля, щоб відправити уряд у відставку.

Вотум недовіри було ініційовано після того, як прем’єр скористався статтею 49.3 Конституції, дозволивши схвалення бюджету без голосування в парламенті. Барньє використав цей механізм для ухвалення частини бюджету, що стосується соціальних видатків, після тривалих безрезультатних дебатів.

Попри поступки з боку прем’єра на користь ультраправих, “Національне об’єднання” назвало їх недостатніми.

Тепер президент Емманюель Макрон зобов’язаний призначити нового прем’єр-міністра. Згідно з даними ЗМІ, це рішення очікується найближчим часом.


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