Уряд дозволив приватним підприємствам виготовляти озброєння

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє передавати конструкторську документацію на озброєння та військову техніку підприємствам усіх форм власності. Це фактично скасовує державну монополію на інтелектуальну власність у сфері оборонного виробництва.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін зазначив, що рішення дасть змогу швидше забезпечувати Сили оборони необхідним озброєнням та масштабувати виробництво української військової техніки.

Згідно з новими правилами, передача конструкторської документації відбуватиметься за рішенням держзамовника. Це можливо, якщо виробничі потужності основного підприємства завантажені на 75-100% і є потреба у додатковому виробництві. Мінстратегпром пропонуватиме підприємства, здатні виготовляти аналогічні зразки, після чого держзамовник перевірятиме їхню відповідність вимогам. Зокрема, компанії мають мати досвід у виробництві військової техніки, необхідні потужності, відсутність заборгованостей та зв’язків з державою-агресором.

Остаточне рішення ухвалюватиме Міжвідомча комісія з питань оборонно-промислового комплексу. Після схвалення протягом 14 днів має бути підписаний договір про передачу документації. Виробництво розпочнеться після кваліфікаційних випробувань.

Уряд очікує, що ця постанова сприятиме збільшенню виробництва озброєння та посиленню обороноздатності країни.