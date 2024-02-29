Уряд дозволив проводити вакцинацію в аптеках

Кабінет Міністрів України дозволив проводити профілактичні щеплення в аптеках. Їх робитимуть підготовлені працівники.

Про це йдеться у постанові Кабміну.

Проводити вакцинації зможуть аптечні заклади, які відкрили медичний кабінет і мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та з роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Робити щеплення зможуть фармацевтичні працівники, які проходитимуть спеціальні щорічні навчання з питань вакцинації, правил організації і техніки проведення щеплень, а також набуватимуть навички надання домедичної допомоги при невідкладних станах.

Постанова набуде чинності через три місяці з дня опублікування.