Суспільство

Уряд дозволив проводити вакцинацію в аптеках

29 Лютого 2024 15:22
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вакцина, аптека
Ілюстративне фото / УНІАН

Кабінет Міністрів України дозволив проводити профілактичні щеплення в аптеках. Їх робитимуть підготовлені працівники.

Про це йдеться у постанові Кабміну.

Проводити вакцинації зможуть аптечні заклади, які відкрили медичний кабінет і мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та з роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Робити щеплення зможуть фармацевтичні працівники, які проходитимуть спеціальні щорічні навчання з питань вакцинації, правил організації і техніки проведення щеплень, а також набуватимуть навички надання домедичної допомоги при невідкладних станах.

Постанова набуде чинності через три місяці з дня опублікування.


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