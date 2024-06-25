Економіка

Уряд дозволив операторам з розмінування бронювати всіх своїх саперів
25 Червня 2024 19:23
читать на русском →
мобілізація
Трактористи і механізатори, які пройшли навчання саперні справі, шукають вибухівку у полях Харківщини / Фото: Суспільне

Кабінет міністрів дозволив підприємствам та організаціям, які є сертифікованими операторами протимінної діяльності бронювати всіх своїх саперів.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Рішення влади передбачає бронювання виключно фахівців з розмінування сертифікованого оператора, які входять до складу груп:

  • нетехнічного обстеження;
  • технічного обстеження;
  • очищення;
  • інспектування;
  • контролю якості.

Йдеться про цивільних, які пройшли базову підготовку, достатню для пошуку мін та вибухонебезпечних предметів в полях. Такі працівники можуть бути заброньовані, незалежно від військово-облікової спеціальності, віку, військового звання.

Водночас бронювання може бути анульоване, якщо оператор протимінної діяльності протягом пів року не здійснює роботи з гуманітарного розмінування.

Станом на початок червня в Україні сертифіковано 42 оператори протимінної діяльності. В процесі сертифікації перебуває 53 організації, з яких 31 – урядові. В травні до гуманітарного розмінування були залучені близько 2 тисяч фахівців, ще 1,9 тисячі – до оперативного реагування.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
25 Червня 2024 17:18

Україна та ЄС офіційно розпочали переговори про вступ
25 Червня 2024 19:40

Росіяни шукають шляхи аби вклинитися в нашу оборону, – Генштаб
25 Червня 2024 18:02

Військово-обліковий документ з QR-кодом відтепер можна отримати у ЦНАПах
25 Червня 2024 17:48

Поліція встановила осіб, причетних до нападу на ексвійськового у Дніпрі за участю Тищенка
25 Червня 2024 16:47

Кабмін звільнив голову Вінницької ОВА
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
усі думки