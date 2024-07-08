Суспільство

Уряд дозволив не публікувати дані про оборонні закупівлі та розташування постачальників
8 Липня 2024 19:16
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зброя, кабмін
Ілюстративне фото / 117 омбр

Уряд на час воєнного стану дозволив не публікувати інформацію про закупівлі на потреби оборони, а також не оголошувати розташування підприємств-постачальників.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

“Уряд вніс зміни до правил проведення публічних закупівель: підвищили безпеку учасників торгів, зменшили можливості для зловживань замовників і розширили перелік підстав для закупівель без відкритих торгів”, – сказано в повідомленні.

Відтепер закупівлі за нагальною потребою для ЗСУ, військових формувань, вищих військових навчальних закладів, правоохоронних органів, ДСНС, а також закупівлі Укрзалізниці, які спрямовані на ремонти й відновлення техніки, зможуть відбуватись без застосування відкритих торгів або електронного каталогу.

Окрім того, замовникам дозволили не вказувати населений пункт, де розташоване підприємство, а лише, наприклад, район чи область.


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