Уряд дозволив не публікувати дані про оборонні закупівлі та розташування постачальників

Уряд на час воєнного стану дозволив не публікувати інформацію про закупівлі на потреби оборони, а також не оголошувати розташування підприємств-постачальників.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

“Уряд вніс зміни до правил проведення публічних закупівель: підвищили безпеку учасників торгів, зменшили можливості для зловживань замовників і розширили перелік підстав для закупівель без відкритих торгів”, – сказано в повідомленні.

Відтепер закупівлі за нагальною потребою для ЗСУ, військових формувань, вищих військових навчальних закладів, правоохоронних органів, ДСНС, а також закупівлі Укрзалізниці, які спрямовані на ремонти й відновлення техніки, зможуть відбуватись без застосування відкритих торгів або електронного каталогу.

Окрім того, замовникам дозволили не вказувати населений пункт, де розташоване підприємство, а лише, наприклад, район чи область.