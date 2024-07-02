Уряд дозволив міжвідомчим групам подавати Міноборони пропозиції про “бронь”

Уряд надав повноваження міжвідомчим робочим групам з питань організації призову військовозобов’язаних надати пропозиції міністру оборони щодо збільшення обсягів бронювання.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

“Внесено зміни до положення про міжвідомчу робочу групу з питань призову військовозобов’язаних громадян на військову службу під час мобілізації у частині надання повноважень робочій групі подання Міністерству оборони організації пропозицій щодо збільшення обсягів бронювання”,- йдеться у його дописі.

Мельничук пояснив, що внесено зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами, організаціями на період мобілізації та на воєнний час, які передбачають надання міністру оборони повноважень прийняти рішення на підставі пропозицій міжвідомчої робочої групи про розширення обсягів бронювання.