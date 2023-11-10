Суспільство

Уряд дозволив демонтувати пам’ятники російським і радянським діячам

10 Листопада 2023 18:38
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декомунізація

Уряд схвалив постанову, яку розробив Мінкульт, що дозволяє демонтувати в Києві пам’ятники Олександру Пушкіну, Миколі Щорсу та іншим російським і радянським діячам.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Так, із Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення вилучили такі пам’ятки в Києві:

  • пам’ятник російському письменникові Пушкіну на проспекті Берестейському;
  • пам’ятник більшовицькому ватажкові Щорсу на бульварі Тараса Шевченка;
  • могилу радянського генерала Миколи Ватутіна в Маріїнському парку;
  • монітор «Железняков» на вулиці Електриків;
  • пам’ятник екіпажу бронепоїзда «Таращанець» у сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською.

Також із реєстру вилучили:

  • пам’ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, 
  • монумент князеві Михайлу Воронцову в Одесі;
  • пам’ятник російському полководцеві Олександру Суворову в Ізмаїлі, що на Одещині;
  • пам’ятник російському адміралові Федору Ушакову в Херсоні;
  • монумент «Україна — визволителям» в Ужгороді;
  • меморіальний комплекс «Борцям революції» в Луганську.

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Уряд дозволив демонтувати пам’ятники російським і радянським діячам
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