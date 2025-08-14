Уряд дозволив бронювати 100% працівників критично важливих підприємств у прифронтових зонах

13 серпня Кабінет Міністрів України схвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних за поданням Мінекономіки. Відтепер бронювати до 100% військовозобов’язаних зможуть критично важливі підприємства, які працюють у зонах можливих або активних бойових дій, де не встановлено дату їх завершення.
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Рішення ухвалили для збереження кадрового потенціалу та безперервного виконання підприємствами завдань у сфері оборони й життєзабезпечення регіонів. Зміна ліміту бронювання відбуватиметься через портал “Дія” за поданням обласних військових адміністрацій.
Порядок бронювання не змінився: підприємство має бути в переліку критично важливих, заяви подаються виключно онлайн через “Дію”, а списки працівників до бронювання формує саме підприємство.
За словами заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталія Кіндратіва, нові правила підтримають бізнес у найскладніших умовах і водночас забезпечать потреби оборони.