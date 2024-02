Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва у другу річницю російського вторгнення в Україну.

“У Києві, щоб відзначити другу річницю війни Росії проти України і надзвичайну стійкість українського народу. Зараз, як ніколи, ми твердо стоїмо на боці України. Фінансово, економічно, у військовому відношенні, морально. Поки країна не стане остаточно вільною”, – написала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Х (колишньому Твіттері).

Вона також опублікувала фото.

In Kyiv to mark the anniversary of the 2nd year of Russia’s war on Ukraine.



And to celebrate the extraordinary resistance of the Ukrainian people.



More than ever, we stand firmly by Ukraine.



Financially, economically, militarily, morally.



Until the country is finally free. pic.twitter.com/ZLWMbOxVFh