Політика

Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва

24 Лютого 2024 08:39
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Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва у другу річницю російського вторгнення в Україну.

“У Києві, щоб відзначити другу річницю війни Росії проти України і надзвичайну стійкість українського народу. Зараз, як ніколи, ми твердо стоїмо на боці України. Фінансово, економічно, у військовому відношенні, морально. Поки країна не стане остаточно вільною”, – написала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Х (колишньому Твіттері).

Вона також опублікувала фото.


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