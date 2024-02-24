Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва у другу річницю російського вторгнення в Україну.

“У Києві, щоб відзначити другу річницю війни Росії проти України і надзвичайну стійкість українського народу. Зараз, як ніколи, ми твердо стоїмо на боці України. Фінансово, економічно, у військовому відношенні, морально. Поки країна не стане остаточно вільною”, – написала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Х (колишньому Твіттері).

Вона також опублікувала фото.