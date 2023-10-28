Ураган у Харкові завалив 78 дерев та пошкодив 32 дахи

Через сильні пориви вітру станом на 18:00 у місті Харкові впало 78 дерев і 74 великі гілки. Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства міськради, такі випадки зафіксовані у всіх районах міста. Робітники вже розпиляли 45 дерев та 33 гілки.

Також через негоду сталося 32 випадки пошкодження дахів (на п’яти роботи вже виконали), 27 – обриву дротів АТ «Харківобленерго» та 20 – КП «Міськсвітло» (шість пошкоджень усунено).

“Бригади СКП «Харківзеленбуд», КП «Харківблагоустрій» та інші служби оперативно усувають наслідки негоди, розпилюють та вивозять повалені дерева, зламані гілки, ремонтують покрівлі та мережі. Роботи тривають”, – повідомили у пресслужбі міськради.