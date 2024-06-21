Упродовж усієї доби в Україні застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії

Протягом усієї доби 21 червня в Україні застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. З 13:00 обсяг обмежень буде збільшено.

Про це повідомляє Укренерго й Міненерго.

Через погодні умови на ранок знеструмлено 53 населені пункти в Донецькій, Сумській та Чернігівській областях. З інших причин без енергоживлення на ранок залишався 491 населений пункт.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин – знеструмлення у Дніпропетровській області.

Удень 20 червня через обстріли вимикали повітряні лінії обленерго на Херсонщині. Були знеструмлені промислові й побутові споживачі. Тривають аварійно-відновлювальні роботи, більшість споживачів заживили. Також відключалися дві сонячні електростанції, споживачів заживили.

На Донеччині через обстріли було знеструмлено вуглевидобувне підприємство. Знеструмлювалися дві підстанції, а також підключені до них побутові споживачі та дві шахти. На поверхню вивели працівників однієї з них, в іншій шахті людей не було.

На Харківщині через обстріли відключалися повітряні лінії обленерго та підстанції. Знеструмлювалися побутові споживачі.

У Закарпатській області відключалася повітряна лінія обленерго, було знеструмлено побутових споживачів і залізницю, через що були порушення руху потягів. Усіх споживачів заживили.

У Київській області з технологічних причин вимикали повітряну лінію обленерго. Внаслідок цього було знеструмлено підстанцію та приєднаних до неї побутових споживачів. Усіх заживили.

На Чернігівщині вчора впродовж дня відключали повітряні лінії обленерго (одна з них – під час негоди). Були знеструмлені підстанції та приєднані до них побутові споживачі. Усіх заживили.