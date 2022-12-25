УПЦ МП можуть “виселити” з двох головних храмів Києво-Печерської лаври

Від 1 січня священнослужителів УПЦ (МП) можуть позбавити доступу до головних храмів Києво-Печерської лаври – Успенського та Трапезного соборів.

Про це заявив скандальний намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь). Відео його промови опублікувала журналістка Соня Кошкіна.

“Мені стало відомо, це поки що не точні чутки. У нас закінчується договір оренди Трапезного та Успенського соборів. Негласно нам підтвердили, що вже наступної неділі або в суботу нас не пустять у ці храми – ні до одного, ні до іншого. Я вам це сьогодні кажу, щоб ті почули, за кого ми голосували”, – сказав митрополит Павло до своїх парафіян російською мовою.

За словами митрополита, “ті, за кого ми голосували, зараз чинять підступи щодо церкви” (УПЦ МП. – ред.). Павло поскаржився, що кілька разів телефонував міністрові культури, але Олександр Ткаченко нібито “жодного разу не узяв слухавку”.

Завтра, 26 грудня, о 10:00 у ієрарха відбудеться зустріч з директором державного заповідника “Києво-Печерська Лавра”.

У Мінкульті поки не прокоментували заяву митрополита Павла. Офіційного підтвердження цієї інформації поки не було.

Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло (Лебідь) потрапив під санкції проти впливових представників УПЦ (МП), які ввів у дію президент Володимир Зеленський.