Суспільство

УПЦ МП можуть “виселити” з двох головних храмів Києво-Печерської лаври

25 Грудня 2022 19:58
54
упц, лавра

Від 1 січня священнослужителів УПЦ (МП) можуть позбавити доступу до головних храмів Києво-Печерської лаври – Успенського та Трапезного соборів.

Про це заявив скандальний намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь). Відео його промови опублікувала журналістка Соня Кошкіна.

“Мені стало відомо, це поки що не точні чутки. У нас закінчується договір оренди Трапезного та Успенського соборів. Негласно нам підтвердили, що вже наступної неділі або в суботу нас не пустять у ці храми – ні до одного, ні до іншого. Я вам це сьогодні кажу, щоб ті почули, за кого ми голосували”, – сказав митрополит Павло до своїх парафіян російською мовою.

За словами митрополита, “ті, за кого ми голосували, зараз чинять підступи щодо церкви” (УПЦ МП. – ред.). Павло поскаржився, що кілька разів телефонував міністрові культури, але Олександр Ткаченко нібито “жодного разу не узяв слухавку”.

Завтра, 26 грудня, о 10:00 у ієрарха відбудеться зустріч з директором державного заповідника “Києво-Печерська Лавра”.

У Мінкульті поки не прокоментували заяву митрополита Павла. Офіційного підтвердження цієї інформації поки не було.

Намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло (Лебідь) потрапив під санкції проти впливових представників УПЦ (МП), які ввів у дію президент Володимир Зеленський.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Грудня 2022 14:21
100

ЗСУ зможуть почати використовувати систему Patriot тільки ближче до літа
25 Грудня 2022 18:48
66

Що отримає Іран від Росії в обмін на дрони
25 Грудня 2022 18:06
77

У Білорусі загорівся російський МіГ-31
25 Грудня 2022 13:50
113

Через відключення електроенергії в Україні активізувалися “телефонні” шахраї
25 Грудня 2022 12:49
164

Путін і Пригожин хочуть відбирати майно в російських олігархів на благо війни, – ISW
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Хотят ли в мордоре войны: от пох к нах
Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
комбатант

Перше повернення додому
Александр КИРШ

Аргентум это серебро, а у Аргентины золото
Александр КИРШ

Месть Кота Байдена?
Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
усі думки