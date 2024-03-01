Унаслідок вогневого ураження пошкоджено російський ЗРГК “Панцир С-1”- ГУР

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що 29 лютого на території РФ унаслідок вогневого ураження зазнав пошкоджень російський зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир С-1”.

Відповідну інформацію оприлюднили в Telegram-каналі ГУР.

“Атака на ворожий засіб протиповітряної оборони відбулась поблизу населеного пункту Головчино Бєлгородської області”, — вказали у відомстві.

Розвідники зазначили, що після влучання “Панцир” був виведений з ладу, а екіпаж зазнав санітарних втрат — поранені двоє російських солдатів.

В ГУР додали, що цей комплекс призначений для прикриття військових та військово-промислових об’єктів. Його вартість 15 мільйонів доларів.