Унаслідок удару по Охматдиту загинула дитячий нефролог Світлана Лук’янчук зі Львова

Під час російського ракетного удару по відділенню токсикології дитячої лікарні “Охматдит” у Києві загинула львів’янка Світлана Лук’янчук.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
“30-річна львів’янка Світлана Лук’янчук народилася у Львові. Дівчина була сиротою, тож вихованням займалася рідна тітка.
Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Після цього завершила інтернатуру. В Охматдиті працювала дитячим нефрологом”, – повідомив Садовий.
Поховають Світлану у Львові біля батьків, на Голосківському цвинтарі.