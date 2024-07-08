Кримінал

Унаслідок удару по Охматдиту загинула дитячий нефролог Світлана Лук’янчук зі Львова
8 Липня 2024 16:43
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ракетний удар
Вбита росіянами лікар Світлана Лук'янчук / Фото: Андрій Садовий

Під час російського ракетного удару по відділенню токсикології дитячої лікарні “Охматдит” у Києві загинула львів’янка Світлана Лук’янчук.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

“30-річна львів’янка Світлана Лук’янчук народилася у Львові. Дівчина була сиротою, тож вихованням займалася рідна тітка.

Закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця. Після цього завершила інтернатуру. В Охматдиті працювала дитячим нефрологом”, – повідомив Садовий.

Поховають Світлану у Львові біля батьків, на Голосківському цвинтарі.


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