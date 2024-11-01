Умєров зустрівся з конгресмени США у Києві 

Міністр оборони України Рустемом Умєровим обговорив підтримку України у війни проти Росії з конгресменами США, які 1 листопада прибули до Києва.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

“Мав за честь вітати у Києві двопартійну делегацію американського Конгресу на чолі з Головою комітету Палати представників у справах збройних сил конгресменом Майком Роджерсом”, – повідомив Умєров.

На зустрічі обговорювались напрямки, у яких Америка може надати Україні допомогу у зміцненні оборонно-промислового комплексу України. Крім того, американських гостей поінформували щодо ситуації на фронті

“Ворог, зокрема за підтримки КНДР, нарощує техніку та живу силу. Ми робимо все можливе для зміцнення наших Сил оборони. Для цього нам потрібні боєприпаси, артсистеми, інженерна техніка та системи ППО для захисту наших міст”, – наголосив міністр оборони.

Крім того, Умєров наголосив, що Україна розраховує на підтримку США в питанні зняття обмежень на застосування західної зброї по території РФ.