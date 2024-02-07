Політика

Умєров заявив, що закон про мобілізацію зробить державу стійкішою

7 Лютого 2024 17:55
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Умєров, мобілізація
Рустем Умєров / Facebook

Верховна Рада зробила перший крок до вдосконалення мобілізації, проходження військової служби та військового обліку, якого чекають на фронті.

Про це написав міністр оборони Рустем Умєров у Фейсбуці.

“Цих змін чекають сотні тисяч захисників та захисниць, які вже служать в Силах оборони. Ці зміни потрібні, щоб держава могла ефективно залучати військовозобовʼязаних, які вже найближчим часом стануть до лав війська. Ці зміни роблять державу стійкішою, а військо – сильнішим у протистоянні з ворогом”, – написав він. 

Міністр також висловив вдячність усім залученим міністерствам, військовим та іншим державним інституціям, чиї команди працювали над законопроєктом.


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