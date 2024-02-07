Умєров заявив, що закон про мобілізацію зробить державу стійкішою

Верховна Рада зробила перший крок до вдосконалення мобілізації, проходження військової служби та військового обліку, якого чекають на фронті.

Про це написав міністр оборони Рустем Умєров у Фейсбуці.

“Цих змін чекають сотні тисяч захисників та захисниць, які вже служать в Силах оборони. Ці зміни потрібні, щоб держава могла ефективно залучати військовозобовʼязаних, які вже найближчим часом стануть до лав війська. Ці зміни роблять державу стійкішою, а військо – сильнішим у протистоянні з ворогом”, – написав він.

Міністр також висловив вдячність усім залученим міністерствам, військовим та іншим державним інституціям, чиї команди працювали над законопроєктом.