Суспільство

Умєров заявив, що в РФ достатньо ракет, щоб обстрілювати Україну

29 Грудня 2023 15:28
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Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що росіяни багато місяців накопичували ракети, щоб вдарити по Україні, вони можуть продовжити атаки з огляду на запаси ракет, але за кожний злочин РФ буде справедливе покарання.

Про це Умєров повідомив у Facebook

“Масована ракетна атака держави-терориста на нашу землю. Багато місяців росіяни накопичували ракети ось для цього: удари по житлових будинках, торговельних центрах, лікарнях. По мирних українських містах”.

За його словами, “знову й знову Росія демонструє всьому світу, що не має іншої мети, ніж терор, ніж вбивства, ніж геноцид українців”. “За кожен з цих злочинів буде справедливе покарання”, – підкреслив міністр.

“Очевидно, що з такими запасами ракет, які є в держави-агресора, вони можуть і будуть продовжувати такі атаки”, – зазначив Умєров.

Він запевнив, що Україна продовжить роботу з урядами країн-партнерів щодо надання нашій країна достатньої кількості засобів ППО, щоб убезпечити наш народ від смертельної небезпеки майбутніх атак.


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