Політика

Умєров закликав Естонію до співпраці в підготовці українських військових
10 Грудня 2024 17:41
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естонія, Умєров
Рустем Умєров / Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом, під час якої поділився поточним станом бойових дій в Україні. 

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Умєров відзначив, що Естонія є одним із найближчих партнерів України, яка вже надала суттєву військову, економічну та дипломатичну підтримку. Прем’єр-міністр Естонії, у свою чергу, підтвердив, що його країна й надалі виділятиме 0,25% свого ВВП на допомогу Україні щорічно. “Ми вдячні за цю важливу підтримку від імені українського народу та військових”, — зазначив міністр оборони.

Обговорювалися також перспективи поглиблення співпраці у сфері кібербезпеки, де Естонія має великий досвід. Окремо було підкреслено важливість підготовки та оснащення однієї з українських бригад за підтримки естонських партнерів.

Умєров також повідомив, що Україна активно працює над розвитком власного виробництва озброєнь, і вже у 2025 році очікується значне посилення цих зусиль, зокрема у створенні далекобійних систем.


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