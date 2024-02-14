Політика

Умєров розповів про результати “Рамштайна-19”

14 Лютого 2024 21:01
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зброя, рамштайн
Засідання Контактної групи з питань оборони України / Фото з facebook Рустема Умєрова

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів про результати засідання Контактної групи з питань оборони України.

“Провели плідні перемовини в рамках Коаліції спроможностей”, – зазначив Умєров.

ППО

“Посилюємо нашу протиповітряну оборону, як системами, так і ракетами до них”, – йдеться в заяві.

Зазначається, що офіційно розпочала роботу коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони.

“15 країн уже приєдналися. Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство”, – додав Умєров.

Артилерія і F-16

За словами міністра, артилерійські системи і снаряди – на порядку денному. Зокрема, спільне виробництво.

“Працюємо над цим, уже є результати”, – написав він.

Щодо винищувачів F-16, то в цьому питанні все йде за графіком у рамках усіх домовленостей із партнерами.

Дрони та розмінування

“Дрони. Буде більше. Посилюємо взаємодію з партнерами в питанні безпілотних систем”, – написав Умєров.

Він уточнив, що сьогодні офіційно запустили роботу Коаліції дронів. Уже вісім країн приєдналися – Швеція, Велика Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія.

До питання розмінування, за словами Умерова, приєдналося офіційно 20 країн, а лідерство взяла на себе Литва.


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