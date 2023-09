Умєров провів телефонну розмову з генсеком НАТО Столтенбергом

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це Умєров повідомив у себе в Твіттері.

“Провів продуктивні переговори з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих на Вільнюському саміті, та нашу спільну роботу з Альянсом над Дорожньою картою оперативної сумісності”, – повідомив міністр.

Також Умєров поінформував генсека про оперативну обстановку на передовій та результати нашої наступальної операції.

