Політика

Умєров провів телефонну розмову з генсеком НАТО Столтенбергом

14 Вересня 2023 21:25
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столтенберг, Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це Умєров  повідомив у себе в Твіттері.

“Провів продуктивні переговори з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих на Вільнюському саміті, та нашу спільну роботу з Альянсом над Дорожньою картою оперативної сумісності”, – повідомив міністр.

Також Умєров поінформував генсека про оперативну обстановку на передовій та результати нашої наступальної операції.


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